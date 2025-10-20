При досрочном выходе из декрета пособие по уходу за ребенком останется
Работающие родители будут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе из отпуска, напомнил СФР.
Отпуск по уходу и выплаты при рождении ребенка оформляют по заявлению у работодателя.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначат одному члену семьи: маме, папе или даже бабушке или дедушке.
СФР платит пособие в размере 40% от среднего заработка за предыдущие два года. В 2025 году оно может составлять от 10 103,83 до 68 995,48 руб. в месяц.
Если родитель работает, выплата сохранится в любых условиях:
работа на условиях неполного дня;
работа на дому;
досрочный выход из отпуска на полный день до исполнения 1,5 лет ребенку.
Кроме пособия на ребенка до 1,5 лет, работающие родители могут подать заявление на единое пособие, добавил Соцфонд.
Начать дискуссию