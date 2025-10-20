При досрочном выходе из декрета пособие по уходу за ребенком останется

Выплата на ребенка до 1,5 лет сохранится и при полной, и при неполной занятости.

Работающие родители будут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе из отпуска, напомнил СФР.

Отпуск по уходу и выплаты при рождении ребенка оформляют по заявлению у работодателя.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначат одному члену семьи: маме, папе или даже бабушке или дедушке.

СФР платит пособие в размере 40% от среднего заработка за предыдущие два года. В 2025 году оно может составлять от 10 103,83 до 68 995,48 руб. в месяц.

Если родитель работает, выплата сохранится в любых условиях:

работа на условиях неполного дня;

работа на дому;

досрочный выход из отпуска на полный день до исполнения 1,5 лет ребенку.

Кроме пособия на ребенка до 1,5 лет, работающие родители могут подать заявление на единое пособие, добавил Соцфонд.