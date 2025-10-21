Акции миноритариев Соликамского магниевого завода изымут в пользу государства — решение апелляционной инстанции 2025

Инвесторы, Мосбиржа и Центробанк подали апелляционную жалобу, которую не удовлетворили. Они хотели, чтобы государство не отнимало активы у миноритарных владельцев, но суд принял сторону прокуратуры.

20 октября 2025 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требование прокуратуры об изъятии ценных бумаг миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).

«Возложить на Росимущество обязанность обеспечить выплату добросовестным гражданам, миноритарным акционерам Соликамского магниевого завода компенсацию по рыночной стоимости истребованных акций», — сказано в решении суда.

Росимущество выплатит инвесторам компенсацию, а государство получит 10% акций миноритариев.

Основной пакет акций Соликамского завода изъяли в пользу государства в 2022 году, в 2023 году Владимир Путин подписал указ о передаче активов корпорации «Росатом». В марте 2024 года суд взыскал оставшиеся 10,5% ценных бумаг у 2,3 тыс. миноритарных акционеров. Однако инвесторы, Мосбиржа и Центробанк не согласились с этим и подали апелляционную жалобу.