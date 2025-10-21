Минфин о документах для учета представительских расходов

Представительские расходы для налога на прибыль организаций нужно подтвердить документально, но в НК нет точного списка таких документов.

Минфин разъяснил порядок учета представительских расходов в целях налога на прибыль.

В письме от 14.08.2025 № 03-03-06/1/79115 ведомство напомнило, что представительские расходы для налога на прибыль относят к прочим расходам.

Согласно п. 2 ст. 264 НК, представительские расходы – это расходы на официальный прием и (или) обслуживание:

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления или поддержания взаимного сотрудничества;

участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения таких мероприятий.

К представительским расходам относят затраты на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для таких лиц или официальных лиц налогоплательщика, участвующих в переговорах, доставку этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплату услуг внештатных переводчиков во время представительских мероприятий.

Но расходы для их учета должны быть обоснованы документально подтверждены – п. 1 ст. 252 НК.

При этом конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, в НК не установлен, добавил Минфин. Примеров не привел.

А расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются – п. 16 ст. 270 НК.

