📅 Последняя рабочая неделя октября 2025 будет шестидневной

После длинной рабочей недели россиян ждут три выходных подряд в ноябре.

На следующей неделе — с 27 октября 2025 года — будет шесть рабочих дней.

Такой график позволяет наиболее оптимально использовать рабочие и нерабочие дни перед праздником, считает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — уточнила Бессараб.

Но после этого россиян ждут три нерабочих дня: 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник).

Рабочий день в субботу 1 ноября будет сокращенным на 1 час.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.