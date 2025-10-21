📅 Последняя рабочая неделя октября 2025 будет шестидневной
После длинной рабочей недели россиян ждут три выходных подряд в ноябре.
На следующей неделе — с 27 октября 2025 года — будет шесть рабочих дней.
Такой график позволяет наиболее оптимально использовать рабочие и нерабочие дни перед праздником, считает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — уточнила Бессараб.
Но после этого россиян ждут три нерабочих дня: 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник).
Рабочий день в субботу 1 ноября будет сокращенным на 1 час.
