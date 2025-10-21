Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию исходят из МРОТ

Сейчас минимальный размер пенсии зависит от прожиточного минимума в регионе, но депутаты хотят, чтобы этот показатель считали исходя из федерального МРОТ.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень пенсии на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не в зависимости от прожиточного минимума пенсионера, который значительно ниже МРОТ. Законопроект с такой идей уже внесли на рассмотрение Госдумы.

Сейчас общая сумма обеспечения неработающего пенсионера не должна быть ниже регионального прожиточного минимума. Однако проект предусматривает рассчитывать пенсию исходя из федерального МРОТ.

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, тогда как прожиточный минимум пенсионера в Москве — 17 897, в Санкт-Петербурге — 16 623, а в Костромской области — 14 030.

«Такое несоответствие создает необоснованный разрыв в уровне материального обеспечения между экономически активным населением и пенсионерами, чей трудовой вклад составил основу современной экономики нашей страны», — сказал Сергей Миронов.

Также он добавил, что законопроект повысит качество жизни пожилых россиян и установит более справедливый принцип определения минимального размера выплат.