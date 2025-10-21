Как в 2025 году заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев

В 2025 году появились новые коды доходов и правила расчета. Научитесь заполнять форму 6-НДФЛ без ошибок с учетом всех изменений.

Чтобы сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года, нужно использовать форму, которая утверждена приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Расчет в 2025 году можно представить до 27 октября 2025 года включительно (понедельник), поскольку последний день (25 число месяца, следующего за отчетным) выпал на субботу.

6-НДФЛ нужно сдавать в электронном виде, но бумажный вариант доступен для работодателей, которые за 9 месяцев выплатили доход максимум 10 физлицам. Если у компании больше сотрудников и она отчиталась в бумажном виде, то придется уплатить штраф 200 рублей. За нарушение срока представления расчета штраф составит 1 тыс. рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки.

Если у фирмы есть обособленные подразделения, то нужно по каждому ОКТМО подать отдельный расчет 6-НДФЛ. Справки о доходах и налоге физлиц подавать не надо, они будут нужны при сдаче 6-НДФЛ за год.

Узнайте больше о том, как без ошибок заполнить отчет — приходите на практический мастер-класс «Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года». Он состоится уже завтра, 22 октября 2025 года, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении мастер-класса будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

В прямом эфире разберемся пошагово и на примерах, как без ошибок заполнить отчет за 3 квартал 2025 года.

На мастер-классе разберем:

Особенности прогрессивной шкалы ставок НДФЛ в 2025 году и новые КБК. Сроки сдачи 6-НДФЛ за 3 квартал и особенности подачи отчетности в 2025 году. Пошаговое заполнение отчета 6-НДФЛ с примерами. Как проводить проверку расчетов в 6-НДФЛ. Действия при обнаружении ошибки в 6-НДФЛ. Подача нулевого отчета: когда и как правильно оформить. Ответственность и штрафы за ошибки и несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.

Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на мастер-классе 22 октября в 11:00 мск!