⚡️ Итоги дня: психиатрическая больница регистрирует «кукуху», цены на кофе взлетят на 25%, жители Алтая не хотят игорную зону в их регионе

Доходы топ-блогеров в Telegram за год снизились на 20% — с 144 до 119 млн рублей. Среди возможных причин эксперты АБА называют неопределенность статуса мессенджера в РФ.

Сбер с 21 октября 2025 года увеличил ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентных пункта, за три дня перед заседанием ЦБ РФ. Максимальная для обычных клиентов теперь составит 16% годовых на 3 месяца.

Роспатент зарегистрировал три новых товарных знака «Коко Шанель». Правообладателем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ».

Челябинская психиатрическая больница регистрирует «кукуху» в Роспатенте. Она подала заявку на регистрацию товарного знака «Кукух», ранее кукушка стала символом этого учреждения. Если бренд зарегистрируют, больница сможет использовать его во всех своих услугах — в том числе для «телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов».

Большинство представителей социального бизнеса поддерживают идею введения в России единого знака «Социальный предприниматель». 90% уверены, что использование знака укрепит лояльность к их компаниям.

Потребление алкоголя в России снизилось до минимального значения с 1999 года. По итогам сентября 2025 года потребление алкоголя на душу населения за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. Для сравнения, в августе аналогичный показатель равнялся 7,93 л.

В России цены на кофе взлетят на 25% в 2026 году. Повлиять на это могут биржевые цены на кофе, которые растут из-за ввозных пошлин на этот продукт в США.

Продажи подержанных автомобилей в РФ в сентябре 2025 года снизились на 2,1%. Лидером продаж остается Lada, несмотря на снижение на 4,9% к августу — до 130,85 тыс. штук. В тройке также Toyota, реализация которой снизилась на 1,5%, до 56,13 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia с результатом 33,1 тыс. машин с пробегом.

Яндекс планирует до конца 2025 года протестировать роботакси по новой технологии. На первом этапе заказать роботакси смогут только сотрудники Яндекса. В 2026 году, при одобрении Департамента транспорта Москвы, первые 100 машин начнут ездить в ограниченных районах столицы с обычными пассажирами.

Москва потратит почти 1,5 трлн рублей на программу реновации в 2026-2028 годах. Переедут в новые квартиры или начнут переселение более 215 тыс. жителей Москвы, что в 1,5 раза больше, чем за три предшествующих года.

Власти Республики Алтай пересмотрели ограничительные меры по продаже алкоголя в регионе. Если ранее предлагалось ввести полный запрет на реализацию такой продукции в выходные дни, теперь спиртосодержащие напитки нельзя будет купить только в воскресенье и праздничные дни.

В Республике Алтай обсуждают предложение Минфина России открыть в регионе шестую в стране игорную зону. До 29 октября любой желающий может оставить свой отзыв на законопроект на портале. Пока там 168 отзывов против и два — за.

В Ирландии с 2026 года каждый музыкант, художник или писатель может получить 120 тысяч рублей каждый месяц. Креативные люди смогут заниматься любимым делом и не беспокоиться о деньгах на жизнь. В стране закончился эксперимент с базовым доходом для креативных профессий, власти решили оставить эту меру навсегда.