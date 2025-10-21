📱 Возбуждено первое уголовное дело о передаче абонентских номеров
В Москве возбудили первое дело по новой ст. 274.4 УК о передаче абонентских номеров в корыстных целях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители узнали, что житель города Химки решил заработать незаконным способом.
«Требовалось посещать офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключать договоры на оказание услуг связи», — написала Волк.
У него были инструкции, что делать при отказе сотрудников офисов оформлять сим-карты. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тысяч рублей.
Полученные абонентские номера россиянин передавал в управление преступникам.
Подозреваемого задержали и изъяли смартфоны, сим-карты и документы. Сейчас устанавливаются эпизоды и другие участники преступления.
Начать дискуссию