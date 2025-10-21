Депутат Афонин призвал сохранить порог в 30 млн рублей для применения УСН

Чтобы не допустить деградации экономики, в Госдуме призвали оставить существующий лимит по доходам для применения упрощенной системы налогообложения.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин просит Минфин сохранить порог по выручке в 30 млн рублей для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения (УСН).

Если снизить этот лимит до 10 млн рублей, как хочет Минфин, то это «нанесет сокрушительный удар по малому предпринимательству и поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест».

«Сегодня власть ведет настоящее наступление на граждан и малый бизнес: повышает налоги и пошлины, вводит высокий утилизационный сбор на автомобили. Все это вызывает серьезное общественное недовольство», — заявил депутат.

Юрий Афонин считает, что власти рискуют вместо роста бюджетных поступлений получить деградацию экономики и резкое падение уровня жизни россиян.