Депутат Афонин призвал сохранить порог в 30 млн рублей для применения УСН
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин просит Минфин сохранить порог по выручке в 30 млн рублей для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения (УСН).
Если снизить этот лимит до 10 млн рублей, как хочет Минфин, то это «нанесет сокрушительный удар по малому предпринимательству и поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест».
«Сегодня власть ведет настоящее наступление на граждан и малый бизнес: повышает налоги и пошлины, вводит высокий утилизационный сбор на автомобили. Все это вызывает серьезное общественное недовольство», — заявил депутат.
Юрий Афонин считает, что власти рискуют вместо роста бюджетных поступлений получить деградацию экономики и резкое падение уровня жизни россиян.
Мой герой!