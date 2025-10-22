Минпромторг: список-2025 авто для такси расширят

Фокус будет на моделях, произведенных в рамках специнвестконтракта.

Минпромторг работает над расширением списка авто, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

Об этом 21 октября 2025 года заявил замглавы ведомства Альберт Каримов на совещании в Совете Федерации по вопросу увеличения производства автомобилей для такси с учетом требований к уровню их локализации.

По его словам, фокус при расширении списка будет на моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта.

«У нас предусмотрено в соответствии с законом, требуется получение отдельного решения Правительства на этот счет. Собственно, в прессе уже была информация по тому, что мы сейчас занимаемся этой работой», — пояснил Каримов.

Он добавил, что Минпромторг в октябре 2025 года опубликовал изначальный перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о такси, где было более 20 моделей авто шести отечественных брендов.

Этот предварительный перечень разработали для того, чтобы участники рынка могли бы наметить примерные планы по будущим закупкам, отметил чиновник.