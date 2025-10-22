💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 октября 2025 года

На 22 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,35 рубля, курс евро — 94,66.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,3475 рубля Евро 94,6656 рубля Юань 11,3645 рубля

По данным на 21 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,3582 рубля, евро — 94,3845, юаня — 11,3540.

Динамика курса доллара США на 22.10.2025. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что курс рубля может резко упасть в пятницу 24 октября 2025 года. Это будет связано с решение Центробанка по ключевой ставке. Если регулятор решит смягчить денежно-кредитную политику, то с учётом ожиданий курс рубля может резко снизиться.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.