Силуанов: расчеты в криптовалюте во внешней торговле легализуют

О легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле договорились Минфин и ЦБ, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе», — сказал Силуанов

Расчеты с использованием крипторынка он считает большим направлением работы, с их помощью возможна как оплата, так и вывод валюты из страны. Поэтому вместе с легализацией таких расчетов понадобится усиление контрольных функций со стороны регулятора, добавил министр.

С сентября 2025 в России разрешили в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок, а в некоторых случаях программу ЭПР нужно согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.