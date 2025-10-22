Лимит дохода для льготы по НДС у общепита – 3 млрд рублей, а для льготы по взносам – другой

Повышение дохода для льготы по НДС не меняет правила применения пониженных взносов для МСП в общепите.

Минфин уточнил критерии по сумме дохода для применения льгот по НДС и страховым взносам для бизнеса в сфере общественного питания.

В письме от 09.09.2025 № 03-07-07/88081 ведомство напомнило, что одно из условий для освобождения от НДС услуг общепита – непревышение суммы доходов в 3 млрд руб. за прошлый год.

Этот лимит подняли законом от 23.07.2025 № 227-ФЗ, который действует с 1 октября 2025. А до этого действовал лимит в 2 млрд рублей.

Что касается пониженного тарифа на уплату страховых взносов, его могут применять МСП, которые соответствуют критериям:

на 1-е число месяца внесения сведений о плательщике в реестр субъектов МСП основной вид деятельности — по коду ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;

среднесписочная численность работников больше 250 человек по данным реестра субъектов МСП;

плательщик соответствует условиям для освобождения от НДС на основании подп. 38 п. 3 ст. 149 НК.

То есть налогоплательщик должен быть субъектом МСП, а для них установлен критерий по доходу – не более составляет 2 млрд руб. для средних предприятий (п. 1 постановления Правительства от 04.04.2016 № 265).

Если этот лимит превысили – компания исключается из реестра МСП и теряет право на льготный тариф страховых взносов с 1-го числа месяца исключения из реестра.

Изменения, внесенные в подп. 38 п. 3 ст. 149 НК об увеличении суммы дохода до 3 млрд руб. не касаются права на применение пониженных тарифов страховых взносов, подчеркивает Минфин. То есть для применения льготы все так же нужно соответствовать критериям субъекта МСП и условиям п. 13.1 ст. 427 НК.

Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября, собрали здесь.

