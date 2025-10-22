Суды взыскали с бизнеса в 10 раз больше налогов и сборов

Бизнес стал реже добровольно рассчитываться с налоговыми долгами, поэтому налоговики чаще обращаются в суды по крупным делам. Сумма требований за год выросла с 2,17 до 15 млрд рублей.

За первую половину 2025 года суды взыскали с бизнеса налоги и сборы на 3 млрд рублей. Этот показатель в 10 раз превысил аналогичный в 2024 году. Однако цифра оказалась на треть меньше, чем в 2023 году.

Суды за шесть месяцев 2025 года приняли решения по 1 083 спорам, еще 155 прекратили, а 108 оставили без рассмотрения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде.

Сумма заявленных требований о взыскании налогов и сборов выросла с 2,17 млрд рублей в 2024 году до 15 млрд в 2025.

Партнер консалтинговой компании «Kept» Антон Степанов объяснил такую статистику тем, что предприниматели стали реже самостоятельно погашать долги, ФНС стала чаще обращаться в суд за получением денег с должников.

В основном налоговики занимаются крупными делами вместо небольших исков. Больше всего дел ФНС выигрывала в 2019 году (59%), а меньше всего — в 2023 году (9%).