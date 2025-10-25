Сенаторы предложили ввести акциз на напитки с заменителями сахара
22 октября 2025 года член комитета по международным делам Виктор Кресс предложил Совету Федерации обложить акцизами напитки с искусственными заменителями сахара.
Сейчас акциз на сахаросодержащие напитки доходит до 10 рублей за литр. Чтобы сэкономить, производители переходят на сахарозаменители, в том числе на синтетические, которые вредят здоровью.
«Существуют исследования, в которых отмечается, что синтетические подсластители обладают целым комплексом вредных воздействий на организм человека и в особенности молодежи», — сказал Виктор Кресс.
Также он добавил, что решение отказаться от натурального сахара влияет на сельское хозяйство, а также рецептуру многих традиционных напитков. Например, на квас, который стали готовить без сахара.
