Сенаторы предложили ввести акциз на напитки с заменителями сахара

Чтобы сэкономить на акцизах, производители напитков меняют рецептуру, добавляя синтетические подсластители, которые вредны для здоровья.

22 октября 2025 года член комитета по международным делам Виктор Кресс предложил Совету Федерации обложить акцизами напитки с искусственными заменителями сахара.

Сейчас акциз на сахаросодержащие напитки доходит до 10 рублей за литр. Чтобы сэкономить, производители переходят на сахарозаменители, в том числе на синтетические, которые вредят здоровью.

«Существуют исследования, в которых отмечается, что синтетические подсластители обладают целым комплексом вредных воздействий на организм человека и в особенности молодежи», — сказал Виктор Кресс.

Также он добавил, что решение отказаться от натурального сахара влияет на сельское хозяйство, а также рецептуру многих традиционных напитков. Например, на квас, который стали готовить без сахара.