Отправлять работников на медосмотр можно чаще, чем предусмотрено законом

Если есть показания – работника нужно направить на внеочередной медосмотр.

Роструд разъяснил, можно ли отправить работника на внеочередной медосмотр. На сайте Онлайнинспекции.рф спросили о водителе погрузчика, у которого при предрейсовом (предсменном) медосмотре несколько смен подряд устанавливали недопуск из-за давления.

«Направлять на внеочередной медицинский осмотр работников следует при наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров или после нетрудоспособности работника», — ответило ведомство.

Это установлено п. 19 Порядка проведения медосмотров, утвержденного приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Направление работников на медосмотр чаще, чем предусмотрено законодательством, работодателю не запрещено.