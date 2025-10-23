Детям, оставшимся без родителей, предлагают увеличить пенсии
Депутаты от фракции СРЗП предлагают увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей. Для этого предлагается повысить индивидуальные пенсионный коэффициенты (ИПК), говорится в законопроекте.
Для ребенка, потерявшего обоих родителей, проектом предусматривается увеличение суммарного ИПК обоих родителей в 1,5 раза, а для ребенка умершей одинокой матери — увеличение ИПК в 3 раза.
Автор инициативы депутат Сергей Миронов отметил, что средний размер пенсии по потере кормильца сегодня составляет около 16,7 тысячи рублей.
После предложенных изменений пенсия может составить около 25 тысяч рублей, а если детей воспитывала одинокая мать – около 50 тысяч.
Принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защиты осиротевших детей, компенсирует утрату дохода семьи, уверен Миронов.
