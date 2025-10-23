Объем закупок у самозанятых вырос в 2,7 раза

Госкомпании заказали у самозанятых товары, работы и услуги на 22 млрд рублей за три квартала 2025 года.

По итогам третьего квартала 2025 года объем закупок госзаказчиков у самозанятых вырос до 22 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Число подписанных договоров выросло на 30% и стало больше 14,2 тыс.

Средняя сумма контракта составляет 885 тыс. рублей.

Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Если в 2020 году самозанятые могли поставлять госкомпаниям 1,4 тыс. позиций, то в 2025 число товаров, работ и услуг выросло до 55,5 тыс.

Больше всего закупают у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования (10,3 млрд рублей), также популярностью пользуются строительные работы (980 млн), поставка готовых изделий (950 млн), реклама и исследования рыночной конъюнктуры (840 млн), услуги, связанные с творчеством и развлечениями (790 млн).

В топ-5 регионов по объему закупок у самозанятых вошли: Свердловская область (4,5 млрд рублей), Москва (2,85 млрд), Московская область (1,2 млрд), Оренбургская область (1,1 млрд) и Алтайский край (1 млрд).