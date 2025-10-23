ФНС: коррекция чеков самозанятыми возможна только одним способом

Если плательщик НПД должен вернуть клиенту часть суммы, для этого нужно аннулировать старый чек и выдать новый.

В чате ФНС поделились ситуацией, когда самозанятому нужно сделать клиенту возврат части уплаченной суммы.

Чтобы эту операцию провести правильно, нужно скорректировать ранее выданный чек в мобильном приложении «Мой налог».

Представитель ФНС разъяснил, что коррекция чеков самозанятых возможна «только через формирование нового чека на нужную сумму». При этом чек с некорректной или уже неактуальной суммой нужно аннулировать.

