ФНС: коррекция чеков самозанятыми возможна только одним способом
Если плательщик НПД должен вернуть клиенту часть суммы, для этого нужно аннулировать старый чек и выдать новый.
В чате ФНС поделились ситуацией, когда самозанятому нужно сделать клиенту возврат части уплаченной суммы.
Чтобы эту операцию провести правильно, нужно скорректировать ранее выданный чек в мобильном приложении «Мой налог».
Представитель ФНС разъяснил, что коррекция чеков самозанятых возможна «только через формирование нового чека на нужную сумму». При этом чек с некорректной или уже неактуальной суммой нужно аннулировать.
Недавно мы писали, что расчет/корректировка налога для самозанятых производится ежемесячно, не позднее 12 числа.
Начать дискуссию