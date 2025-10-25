🔒 Имущество организации могут арестовать для обеспечения налоговых обязательств

Арест имущества налогоплательщика-организации с санкции прокурора считается действенной мерой обеспечения налоговых обязательств в ходе принудительного взыскания задолженности.

Статья 77 Налогового кодекса предусматривает наложение налоговым органом ареста на имущество налогоплательщика-юрлица в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности за счет денежных средств.

Арест имущества возможен только с санкции прокурора. Он означает временное ограничение права собственности в целях обеспечения налоговых обязательств.

Если компания не исполнит в течение 1 месяца решения о взыскании задолженности за счет денег, в обеспечение которого введен арест, арестованное имущество признается в залоге у налогового органа.

Информация о залоге имущества на основании закона, оформленного после ареста, его отмене/прекращении действия есть в сервисе «Реестр обеспечительных мер» на сайте ФНС.

УФНС разъясняет, что налоговый орган вправе начать процедуру продажи арестованного имущества с целью погашения долга. Но по просьбе налогоплательщика могут принять решение о замене ареста имущества: