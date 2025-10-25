🔒 Имущество организации могут арестовать для обеспечения налоговых обязательств
Статья 77 Налогового кодекса предусматривает наложение налоговым органом ареста на имущество налогоплательщика-юрлица в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности за счет денежных средств.
Арест имущества возможен только с санкции прокурора. Он означает временное ограничение права собственности в целях обеспечения налоговых обязательств.
Если компания не исполнит в течение 1 месяца решения о взыскании задолженности за счет денег, в обеспечение которого введен арест, арестованное имущество признается в залоге у налогового органа.
Информация о залоге имущества на основании закона, оформленного после ареста, его отмене/прекращении действия есть в сервисе «Реестр обеспечительных мер» на сайте ФНС.
УФНС разъясняет, что налоговый орган вправе начать процедуру продажи арестованного имущества с целью погашения долга. Но по просьбе налогоплательщика могут принять решение о замене ареста имущества:
на банковскую гарантию, соответствующую требованиям ст. 74.1 НК;
залог имущества налогоплательщика-организации, оформленный по п. 2 ст. 73 НК;
поручительство третьего лица, оформленное в порядке ст. 74 НК.
