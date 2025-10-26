У пенсионеров есть льготы по уплате имущественных налогов за 2024 год

Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

Пенсионеры, получающие пенсию на основании законодательства РФ, освобождены от уплаты налога на имущество на следующие объекты собственности:

один жилой дом/часть жилого дома;

одну квартиру/часть квартиры, комнату;

один гараж или машино-место;

одно помещение, используемое в качестве творческой мастерской, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;

хозяйственные строения площадью не более 50 кв. м, которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС (на одно строение);

автомобили грузовые с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно;

легковые авто до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно — предоставляется пенсионерам, оформивших пенсию до 31 декабря 2018 года;

на один земельный участок — предоставляется вычет с 600 кв. м (6 соток).

УФНС подчеркивает, что федеральная льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

Пример В собственности пенсионера 2 квартиры, дом и 2 гаража. Освобождение от налога дадут к одной квартире, одному дому и одному гаражу.

Для применения льготы пенсионер может не подавать заявление в налоговый орган: льгота назначается автоматически на основании данных, поступающих из Социального фонда (СФР) и не требует отдельного заявления.

Льгота начинает действовать с того года, с которого гражданину был присвоен статус предпенсионера. Основание – справка о таком статусе.

Но пенсионер не лишен права представить заявление на льготу в любой налоговый орган или через МФЦ. Но эффективней всего — через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, соответствующие разделы для этого предусмотрены.

При заполнении заявления можно приложить документы, подтверждающие право на льготу.

В дополнение к преференциям, установленным для пенсионеров на федеральном уровне, могут быть еще послабления в нормативных актах региональных и местных властей.