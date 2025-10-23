HR-специалист: осенью легче всего договориться о повышении зарплаты

Осенью многие компании планируют бюджет на следующий 2026 год и кадровую политику, поэтому разговор о пересмотре размера заработной платы будет актуальным.

Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, что осенью сотрудникам легче всего получить повышение зарплаты. В это время многие организации пересматривают кадровую политику, поэтому тема пересмотра оклада будет уместной.

«Осенью чаще всего проходит бюджетирование и стратегическое планирование на новый финансовый год. Руководители отделов уже начинают формировать планы по проектам, найму и, что важно, по пересмотру оплаты труда для сотрудников», — сказала Абгарян.

Кроме того, осенью руководители возвращаются из отпусков и более открыты к обсуждению перспектив и свежих идей, в том числе предложений о дополнительной мотивации сотрудников.

В сфере финансов и консалтинга осень — это период определения бонусов. С сентября по ноябрь IT-компании также занимаются формированием бюджета с учетом ситуации на рынке труда.

Эксперт советует при разговоре о повышении зарплаты подготовить аргументы. Например, можно заявить о готовности брать больше ответственности, сообщить о положительных результатах своей работы, упомянуть общую экономическую ситуацию, а также учесть внутреннее состояние компании. Важно говорить о повышении без лишних эмоций и перехода на манипуляции.