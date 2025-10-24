7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Ставки по вкладам

📉 Максимальная ставка по вкладам в октябре 2025 года упала

Сейчас топ-10 российских банков предлагают доходность по рублевым депозитам на уровне 15,45%. Это без соблюдения дополнительных условий.

Во второй декаде октября 2025 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 15,54%.

В первой декаде банки предлагали доходность на уровне 15,46% годовых. Об этом сказано в мониторинге максимальных ставок от Центробанка.

Регулятор учитывает предложения 10-ти крупнейших банков России, а также принимает во внимание только вклады, которые доступны всем клиентам, без дополнительных условий.  Например, таких как открытие инвестиционных счетов, обязательных расходов по карте.

В мониторинг не вошли ставки с капитализацией процентов, а также продукты, по которым срок выплат разделен на периоды.

Недавно мы писали, что несмотря на снижение ключевой ставки, банки поднимают ставки по вкладам для удержания клиентов.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы