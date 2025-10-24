📉 Максимальная ставка по вкладам в октябре 2025 года упала

Сейчас топ-10 российских банков предлагают доходность по рублевым депозитам на уровне 15,45%. Это без соблюдения дополнительных условий.

Во второй декаде октября 2025 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 15,54%.

В первой декаде банки предлагали доходность на уровне 15,46% годовых. Об этом сказано в мониторинге максимальных ставок от Центробанка.

Регулятор учитывает предложения 10-ти крупнейших банков России, а также принимает во внимание только вклады, которые доступны всем клиентам, без дополнительных условий. Например, таких как открытие инвестиционных счетов, обязательных расходов по карте.

В мониторинг не вошли ставки с капитализацией процентов, а также продукты, по которым срок выплат разделен на периоды.

Недавно мы писали, что несмотря на снижение ключевой ставки, банки поднимают ставки по вкладам для удержания клиентов.