Несмотря на снижение ключевой ставки, банки поднимают ставки по вкладам для удержания клиентов
Осенью 2025 года на банковском рынке появился неожиданный тренд: кредитные организации начали поднимать ставки по вкладам в рублях, несмотря на снижение ключевой ставки.
В первой половине августа средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 16%. Такие перемены произошли впервые за год, пишут «Известия». В топ-10 банков в первой декаде октября средняя ставка составила 15,46% годовых. Сейчас некоторые банки объявили о повышении процентов по депозитам.
Банк
Что со ставкой по вкладам
ВТБ
Увеличил ставку по депозитам на год до 15% годовых (+1,5 процентных пункта)
Московский кредитный банк
Поднял ставки по нескольким депозитам на 0,2-0,8 п.п.
Абсолют Банк
Ставки по вкладам на шесть, девять и двенадцать месяцев стали выгоднее на 0,25 п.п., можно положить деньги под 13,5-15% годовых.
Банк Дом.РФ
Предлагает максимальную доходность по вкладу до 17% годовых
У этого явления есть несколько оснований. Аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин считает, что банки поняли позицию Центробанка, который не собирается активно снижать ключевую ставку и смягчать денежно-кредитную политику.
Предлагая повышенные ставки по вкладам, банки намерены сохранить клиентов, привлечь новые деньги. Это становится инструментом конкурентной борьбы.
«Наиболее выгодные условия сейчас предлагают краткосрочные вклады — на 3-4 месяца. Поскольку в среднесрочной перспективе рынок ожидает ее дальнейшего снижения, вклады от шести месяцев и до нескольких лет сегодня предлагают более низкие ставки, чем короткие продукты», — сказал старший аналитик «Свой Банк» Алексей Гусев.
Кредитные организации стараются удержать клиентов, чьи вклады уже подходят к концу, поэтому предлагают более выгодные условия.
