Несмотря на снижение ключевой ставки, банки поднимают ставки по вкладам для удержания клиентов

Кредитные организации поняли, что Центробанк не будет делать кардинальных шагов по снижению ключевой ставки, поэтому решили предложить вкладчикам более привлекательные условия, чтобы удержать клиентов.

Осенью 2025 года на банковском рынке появился неожиданный тренд: кредитные организации начали поднимать ставки по вкладам в рублях, несмотря на снижение ключевой ставки.

В первой половине августа средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 16%. Такие перемены произошли впервые за год, пишут «Известия». В топ-10 банков в первой декаде октября средняя ставка составила 15,46% годовых. Сейчас некоторые банки объявили о повышении процентов по депозитам.

Банк Что со ставкой по вкладам ВТБ Увеличил ставку по депозитам на год до 15% годовых (+1,5 процентных пункта) Московский кредитный банк Поднял ставки по нескольким депозитам на 0,2-0,8 п.п. Абсолют Банк Ставки по вкладам на шесть, девять и двенадцать месяцев стали выгоднее на 0,25 п.п., можно положить деньги под 13,5-15% годовых. Банк Дом.РФ Предлагает максимальную доходность по вкладу до 17% годовых

У этого явления есть несколько оснований. Аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин считает, что банки поняли позицию Центробанка, который не собирается активно снижать ключевую ставку и смягчать денежно-кредитную политику.

Предлагая повышенные ставки по вкладам, банки намерены сохранить клиентов, привлечь новые деньги. Это становится инструментом конкурентной борьбы.

«Наиболее выгодные условия сейчас предлагают краткосрочные вклады — на 3-4 месяца. Поскольку в среднесрочной перспективе рынок ожидает ее дальнейшего снижения, вклады от шести месяцев и до нескольких лет сегодня предлагают более низкие ставки, чем короткие продукты», — сказал старший аналитик «Свой Банк» Алексей Гусев.

Кредитные организации стараются удержать клиентов, чьи вклады уже подходят к концу, поэтому предлагают более выгодные условия.