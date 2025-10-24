🌻 Кабмин продлил действие экспортных пошлин на семена подсолнечника

До 31 августа 2028 года на семена подсолнечника и продукты из него будут действовать особые экспортные пошлины.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 23.10.2025 № 1640, по которому срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника продлится до 31 августа 2028 года. Также решение распространяется на плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

Экспортные пошлины действуют на:

семена подсолнечника — в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну;

подсолнечные масло и шрот — пошлины рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами.

«Временные ограничения продолжат действовать на вывоз продукции из России за пределы Евразийского экономического союза», — сказано на сайте кабмина.

Ожидается, что поддержка поможет стимулировать переработку масличных культур внутри страны, а также сохранить стабильные цены на продукцию на внутреннем рынке.