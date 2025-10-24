👵👴 Пенсионерам старше 70 лет могут ввести доплаты

Для 70-летних предлагается установить доплату в размере 100%, 80-летним – 200%, а 90-летним – 300%.

Депутаты от СРЗП предлагают вести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам от 70 лет. Законопроект обещают внести в Госдуму.

Изменения предусмотрены в закон «О страховых пенсиях».

Для тех, кто достиг возраста 70 лет или инвалидов I группы, предлагается повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости на 100% процентов. В 80 лет выплату повысят на 200%, а в 90 лет – на 300%.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов уточнил, что базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тыс. рублей. Ее он предлагает повышать в привязке к возрасту.

Выплачивать ее предлагает всем, кто получает социальную пенсию по старости, социальную пенсию по инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца.