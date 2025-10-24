Главу АСВ лишили свободы на 2 месяца: его обвиняют в мошенничестве

Гендиректору Агентства по страхованию вкладов предъявили обвинение в мошенничестве на 4 млрд рублей.

Лефортовский суд Москвы на два месяца заключил под стражу генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова.

Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей.

«В настоящий момент никаких доказательств его вины не предъявлено. Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным», — сказал адвокат обвиняемого Никита Филиппов.

По версии следствия, экс-замглава АСВ Александр Попелюх и экс-замгендиректора Ольга Долголева дали показания на Андрея Мельникова. Фигуранты уголовного дела получили 4 млрд рублей от пользования имуществом ООО «ВДТ строй», которое владеет аквапарком «Аквамир» в Новосибирске. Полученные деньги должны были пойти на погашении задолженности компании, но фактически их разделили участники преступной группы.