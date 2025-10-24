Платить НДС при продаже отечественного ПО пока не нужно, но есть исключение
Минфин напомнил, что отказ от освобождения от НДС при передаче исключительных прав на программы и базы данных, включенные в реестр отечественного ПО, не предусмотрен.
В письме от 26.05.2025 № 03-07-08/51297 ведомство уточнило, что продажа российского ПО, внесенного в реестр, освобождена от НДС на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 НК.
П. 5 ст. 149 предусматривает, что налогоплательщик вправе отказаться от льготы по НДС при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п. 3 ст. 149 НК.
Но отказ от освобождения от НДС при реализации программного обеспечения положениями ст. 149 НК не предусмотрен.
А подп. 2 п. 5 ст. 173 НК установлено, что если налогоплательщик при реализации товаров, которые освобождены от НДС, выставил покупателю счета-фактуры с НДС – придется заплатить налог в том размере, который указан в этих счетах-фактурах.
