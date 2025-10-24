Когда ИП сдать последнюю декларацию УСН, если прекратил деятельность на упрощенке: срок

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность по УСН, то в течение месяца он должен сдать в налоговую декларацию по УСН. Сделать это нужно до 25-го числа.

Предприниматель, который решил прекратить работать по упрощенной системе налогообложения, должен представить налоговую декларацию до 25-го числа месяца, следующего за тем, в котором прекращена деятельность.

«Если последний день срока приходится на выходной или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день», — сказано на сайте ФНС.

К примеру, ИП прекратил деятельность в сентябре 2025 года, то декларацию по УСН он должен сдать в налоговую до 27 октября 2025.

Сделать это можно лично или через представителя (у него должна быть нотариально заверенная доверенность), по почте с описью вложения, по ТКС. Электронный документ должен быть подписан квалифицированным сертификатом ключа электронной подписи.