ЦБ: инфляционное давление вырастет из-за повышения НДС с 2026 года и других факторов

24 октября 2025 года Центробанк пересмотрел ключевую ставку. Ее решили понизить с 17% до 16,5% годовых.

Регулятор отмечает, что показатели роста цен значительно не изменились. В пересчете на год они по-прежнему выше плановых 4%.

Кроме того, ЦБ ожидает, что в конце 2025 и начале 2026 года инфляционное давление усилится под действием ряда факторов, которые связаны с реакцией на предстоящее повышение НДС.

В среднесрочной перспективе проинфляционные риски увеличились и начали преобладать над дезинфляционными. Они связаны с длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, с высокими инфляционными ожиданиями, эффектом от повышения НДС и ухудшением условий внешней торговли.

«Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса», — сказано на сайте ЦБ.

Зарплаты стали расти медленнее, чем в 2024 году. Однако темпы их повышения пока опережают рост производительности труда.

В третьем квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4% или до 4,4% в годовом выражении. По данным на 20 октября 2025, годовая инфляция составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5-7%.