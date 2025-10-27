С 1 января 2026 года водительские права не продляются автоматически
Автоматическое продление водительских прав не будет действовать с 1 января 2026 года. Но права остаются действительными три года с даты окончания срока действия, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«В 2020 году действие водительских прав продляли по указу Президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД совместно с Минэкономразвития, и продление также было изначально задумано как временная мера», — пояснил депутат.
Он добавил, что права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить, уверен Федяев.
Для замены водительских удостоверений нет единой даты. Она привязывается к окончанию срока действия удостоверения.
Если срок водительских прав истекает 1 января 2026 года или позже, на такой документ автоматическое продление уже не распространяется, подчеркнул парламентарий.
С 1 сентября 2025 года стоимость госпошлины за водительские права увеличилась в 2 раза. Чтобы получить пластиковое удостоверение, нужно заплатить 4000 рублей.
Права нового поколения с чипом стоят дороже – 6000 рублей.
(с) https://avtocod.ru/blog/post/v-rossii-zakanchivaetsya-avtoprodlenie-voditelskikh-prav