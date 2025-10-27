💡 Ответственность за нелегальный майнинг резко усилят

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка подготовили законопроекты об усилении ответственности за нелегальный майнинг.

Проекты направлены на отзыв в кабмин.

Предлагается установить в КоАП административные составы правонарушений за несоблюдение действующих требований к майнингу. Законопроект могут внести в Госдуму до конца 2025 года.

Также готовят проект изменений в УК и УПК: установят самостоятельный состав уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством — при ее хищении для незаконного майнинга.

Шульгинов рассказал о росте объемов и быстрой адаптации нелегального майнинга к действующим запретам.

«Низкие тарифы на электроэнергию для населения в ряде регионов, например, в Иркутской области, Хакасии, Республике Татарстан, использование этих тарифов для добычи криптовалюты приводят к миграции оборудования из промышленных ЦОД в подвалы, чердаки, гаражи и на балконы, а также увеличению безучетного потребления, росту нагрузки на сети», — пояснил депутат.

Поэтому нужны решительные действия по выявлению и устранению нелегального сектора, в том числе через устранение правовых пробелов и разработку комплекса ограничительных и контрольных мер, уверен он.