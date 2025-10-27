Перейти на АУСН можно через личный кабинет налогоплательщика юрлица: инструкция 2025 от ФНС

Подать уведомление о переходе на АУСН можно через ЛК уполномоченного банка или через ЛК юрлица.

ФНС рассказала, как подать уведомление о переходе на АУСН через ЛК ЮЛ.

Нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика и под баннером «Единый налоговый счет» выбрать вкладку «АУСН», нажимая на стрелки, которые располагаются слева или справа.

Затем нажать «Зарегистрировать АУСН» — «Подать уведомление о переходе на АУСН».

Ранее мы приводили позицию ФНС, нужно ли при переходе с УСН на АУСН отдельно уведомлять о снятии с упрощенки.