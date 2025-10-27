ФНС: можно ли повторно перейти на АУСН

Повторный переход на автоУСН после прекращения его использования не запрещен.

С 2025 года компании и ИП на упрощенке и самозанятые могут перейти на автоУСН с первого числа любого месяца, напомнили налоговики в рубрике вопросов и ответов.

Для этого нужно уведомить налоговую о переходе и об отказе от применения УСН не позднее последнего числа месяца перед месяцем перехода на АУСН.

При этом налогоплательщики, которые перешли на АУСН после начала календарного года, не вправе поменять режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения спецрежима.

Пример Налогоплательщик, перешедший на автоУСН с 01.10.2025, добровольно перейти на УСН сможет не ранее чем с 01.01.2027. Так как 12 месяцев с даты начала применения АУСН истекает лишь 30.09.2026, а перейти на УСН возможно с 1 января следующего года (п. 1 ст. 346.13 НК), пояснили налоговики.

Кстати, «Клерк» подготовил чек-лист — может ли ваш бизнес работать на АУСН.