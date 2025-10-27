Кабмин поднимет ставки таможенных сборов на импортные товары

Изменения вступят в силу с 1 января 2026. Ставки для физлиц по товарам личного пользования не изменятся.

Правительство повышает ставки таможенных сборов на ввозимые в Россию товары с учетом накопленной инфляции. Об этом сообщил Минпромторг.

«Правительство актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Соответствующая инициатива была разработана Минпромторгом. Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств РФ во Всемирной торговой организации», — говорится в сообщении ведомства.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешнеторговой деятельности успели адаптироваться к новым условиям.

Не меняются ставки по экспорту и на товары, которые ввозят физлица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов.

Частичная индексация уже проводилась, но максимальная ставка в 30 тыс. рублей не менялась с 2004 года, уточнил Минпромторг. Уже проиндексированные ставки доиндексируют на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией.

«Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с семи миллионов рублей до десяти миллионов рублей», — уточнило ведомство.

Так, если раньше ставка для партии свыше 7 млн рублей составляла 30 тысяч рублей, то теперь для партии свыше 10 млн рублей она составит 73 860 рублей. Также доиндексируют ставки сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.

Кроме того, с 1 января проиндексируют ставки таможенных сборов на радиоэлектронику. Сейчас для них установлены максимальные ставки в размере 30 тысяч рублей вне зависимости от объема поставок, а с начала 2026 года они также составят 73 860 рублей.