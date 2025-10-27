Предпринимателям разрешат получать данные для обучения искусственного интеллекта

Порядка 5-6% компаний активно применяют нейросети в работе. Чтобы они быстрее учились и развивались, власти хотят дать бизнесменам доступ к обезличенным данным.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали о планах запустить новый функционал, который позволит бизнесу запрашивать информацию, необходимую для обучения и развития искусственного интеллекта (ИИ).

Для обмена сведениями будут использовать Единую информационную платформу национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Сейчас ее применяют региональные и федеральные органы для взаимодействия. Централизированная платформа с данными для ИИ уровняет условия участников рынка, позволит формировать датасеты под определенные задачи, а также снизить запуск проектов с 3-6 месяцев до нескольких недель. Об этом пишут «Известия».

«Успешное обучение ИИ-моделей невозможно без достаточного объема качественных наборов данных», — считают в аппарате Дмитрия Григоренко.

В Москве уже запустили специальный портал для работы с открытыми данными в сфере ИИ — ai.mos.ru. Там публикуют обезличенные наборы данных в разных сферах: от транспорта до медицины.

Сейчас растет интерес бизнеса к ИИ: около 5-7% компаний активно используют нейросети для скоринга, прогнозирования спроса, а также для снижения простоев. Порядка 15-20% организаций только экспериментируют с ИИ, например, внедряют CRM и аналитических сервисов. Остальные только изучают, какие возможности может дать им искусственный интеллект.