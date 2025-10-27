Работодатель может запретить сотрудникам выезд за границу только в одном случае

Нельзя запретить работнику выезд за границу, если у него нет допуска к гостайне.

Работодатель не вправе запрещать своим работникам выезд за границу, напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Но есть одно исключение – если у работника есть допуск к сведениям, составляющим гостайну, уточнил общественник.

Если работодатель нарушает эти нормы, его могут привлечь к ответственности по ст. 5.62 КоАП.

«Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — добавил Машаров.

Кроме случаев с гостайной, компания не вправе требовать от работников проводить отпуск только в России. Такое требование работодателя можно расценивать как нарушение.

При этом сотрудники не обязаны сообщать работодателю о поездках в другие страны, подчеркнул эксперт. Но это не касается случаев, когда у работника есть доступ к государственной тайне.