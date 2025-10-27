Инвесторам хотят разрешить покупать гостиничные номера

Сейчас апарт-отели используются как жилье без правовых гарантий. Чтобы навести порядок в этой сфере, власти хотят разрешить частным инвесторам покупать номера, но жить в них постоянно запрещено.

Минэкономразвития и Минстрой подготовили законопроект, который позволит частным инвесторам вкладывать деньги в строительство гостиниц по схеме долевого участия.

Инвесторы смогут приобрести номер в отеле или в апарт-комплексе по аналогии с покупкой квартиры. Однако собственник номера не сможет в нем жить на постоянной основе. Об этом пишет РБК.

Купить номер в гостинице будет можно по договору (он аналогичен ДДУ), до завершения строительства деньги будут лежать на эскроу-счетах. Управлять такой недвижимостью будет единый оператор. Ему придется отвечать за эксплуатацию объектов, выплату собственникам дохода от аренды.

Власти считают, что изменение благоприятно скажется на развитии туристической инфраструктуры, а отели не превратятся в «серые квартиры».