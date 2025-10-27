Заемщики могут снизить рыночную часть ставки по льготной ипотеке

Те заемщики, которые взяли комбинированную ипотеку, смогут без ограничений рефинансировать рыночную часть кредита.

Минфин решил предоставить заемщикам возможность снизить рыночную часть ставки по льготным ипотечным программам. Это актуально для тех, кто оформил комбинированный кредит на покупку жилья: в пределах лимита по льготной ставке, а сверх лимита — по рыночной.

Изменения коснутся льготных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Банки сами определят размер, на который будет можно снизить ставку. Это будет зависеть от уровня ключевой ставки Центробанка и стоимости фондирования.

Кроме того, власти не будут ограничивать число рефинансирования рыночной части ипотеки.

«Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости», — сказано на сайте Минфина.

До конца 2025 года сохранится размер возмещения кредиторам, которые выдают ипотеку по сниженным ставкам. Однако с 1 января 2026 сумма возмещения будет единой, что позволит обеспечить выдачу финансирования в нужном объеме.

Недавно мы писали, что с 1 февраля 2025 года супруги смогут оформить только одну семейную ипотеку.