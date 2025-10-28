ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Как сдать РСВ при переходе с УСН на АУСН

При переходе с упрощенки на автоУСН не нужно представлять расчет по страховым взносам до конца расчетного периода.

Организация перешла с доходно-расходной УСН на АУСН в июне 2025 и сдала за полугодие РСВ и 6-НДФЛ. Нужно ли продолжать сдавать отчет до конца налогового периода, спросили в чате ФНС.

«При переходе с УСН на автоУСН представление РСВ до конца расчетного периода не требуется», — ответили налоговики.

РСВ представляется только за периоды применения УСН.

