Как за счет контрагента получить вычет НДС: новинки в Клерк.Плюс 27-31 октября 2025 года

Узнайте, что делать, если налоговики отказали в вычете по НДС, а также как правильно работать с электронными чеками и не получить штраф.

Сегодня эксперт рассказал, как получить вычет НДС за счет контрагента. Ситуация следующая: компания лишилась вычета по НДС. Поставщик оказался фиктивным, налог не платил, ресурсов не имел. Организация потребовала 7 млн рублей неполученного вычета с контрагента. Ответчик заявил, что не отвечает за налоговые последствия. Однако суд решил иначе: если из-за действий партнера доначислили налоги или отказали в вычетах, эти суммы можно взыскать как убытки.

Еще в понедельник 27 октября вышел разбор про электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Эксперт рассказал про все нюансы, чтобы компании не попали под штраф — от момента формирования чека до способа его доставки.

