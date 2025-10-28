Минфин против исключения из налоговой базы по УСН компенсаций от страховой или виновников

В письме от 27.05.2025 № 01-06-13/03-51634 Минфин рассмотрел обращение по поводу исключения из доходов на УСН сумм, полученных налогоплательщиками в качестве возмещения причиненного ущерба от страховых компаний и от виновников.

В ст. 251 НК установлен закрытый перечень доходов, не учитываемых при определении прибыли. И сумм страхового возмещения от страховой компании по договору страхования имущества при наступлении страхового случая в этом перечне нет.

А согласно ст. 248 НК, суммы возмещения убытков или ущерба признаются внереализационными доходами.

Предложение о внесении изменений в ст. 251 НК противоречит юридико-техническим правилам нормотворчества, считает Минфин. Поэтому предложение не поддерживает.

УСН – это налоговый режим, при котором налоговая нагрузка существенно ниже, чем при общем режиме налогообложения, подчеркнуло ведомство.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь начислять премии и надбавки, работать с ЭДО, оформлять кассовые чеки по правилам 2025 года.

Цена со скидкой 69%: 9 900 рублей вместо 31 790 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.