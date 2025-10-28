Убытки прошлых налоговых периодов переносят, а ошибки — нет
Минфин разъяснил порядок учета убытков в целях налога на прибыль организаций.
В письме от 13.08.2025 № 03-03-06/1/78615 ведомство напомнило, что убытки учитывают в порядке и на условиях, установленных ст. 283 НК.
Так, убытки в предыдущих налоговых периодах вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного убытка или на часть этой суммы. То есть можно перенести убыток на будущее (п. 1 ст. 283 НК).
Но при этом убытки не должны уменьшать налоговую базу, к которой применяются общие ставки налога, больше чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК).
Правомерность отнесения к расходам прошлогодних убытков проверят налоговики во время мероприятий налогового контроля.
Но если компания самостоятельно обнаружит ошибку в расчетах, она должна подать уточненку за тот период, в котором ошибка была допущена. Такие разъяснения были в письме от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786, напомнил Минфин.
