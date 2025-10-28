🙅 Включать в стаж для пенсии отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет пока не будут

Минтруд предлагает оценить результаты учета в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал идею об учете в стаже отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Он считает, что сначала нужно изучить результаты введения новой меры по учету в стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.

«У нас только сейчас прошли изменения по страховому стажу, и мы включили в период льготного пенсионного стажа уход за четырьмя и более детьми. Мне кажется, что давайте сначала мы оценим результаты этой меры, а потом уже обсудим дальнейшие изменения», — заявил Котяков.

Инициативу о включении в страховой стаж для назначения пенсии отпуска по уходу за детьми от полутора до трех лет высказала уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас действует ограничение – в стаж засчитают уход не более шести лет суммарно, то есть уход до 1,5 лет только за четырьмя детьми.