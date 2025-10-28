Начальник Управления ФНС налогообложения имущества: если налог меньше 300 рублей, уведомление присылают раз в три года

Налоговики рассказали, как формируют и направляют уведомления по имущественным налогам за 2024 год.

Осенью 2025 года налоговики отправили россиянам-владельцам автомобилей, земли и недвижимости 66,5 млн налоговых уведомлений. 45,6 млн – в электронном виде через ЛК налогоплательщика и через Госуслуги, а остальные – по почте.

Налоги нужно заплатить до 1 декабря, кроме налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области, которым срок уплаты продлили на 12 месяцев, напоминает налоговая.

Общий объем налогов на имущество за 2024 год составил 410 млрд рублей, уточнил начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Он уточнил, что уведомление не пришлют, если начисленный налог меньше 300 рублей. Тогда уведомления приходят раз в три года.

Также уведомления не направляют льготникам, освобожденным от уплаты налогов, и физлицам-не ИП, если положительное сальдо их ЕНС превышает сумму рассчитанных налогов на дату формирования налогового уведомления.

Сведения для налоговых платежей налоговики формируют на основе данных о недвижимости и транспорте, полученных от других ведомств, из госреестров, кадастров, учетов и т. п.

Например, по земельным участкам – от Росреестра из ЕГРН, по автомототранспортным средствам – от ГИБДД МВД из госреестра транспортных средств.

Если у налогоплательщика есть вопросы к начисленным налогам, он может обратиться в налоговую через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте или в единый контакт-центр по телефону 8 800 222 22 22.