🏡 Кабмин выделит дополнительные 470 млн рублей на благоустройство частных домов в селах

На льготные кредиты для благоустройства частного жилья в сельской местности в 2025 году направят больше финансирования.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 27 октября 2025 года № 3023-р. Согласно документу, на субсидирование льготных кредитов на благоустройство частных жилых домов, расположенных в сельских территориях, направят дополнительные 470 млн рублей.

Средства выделят из резервного фонда Правительства. Также кабмин продолжит субсидировать 21,5 тыс. льготных кредитов, которые выдали на благоустройство домов в 2020-2024 годах по ставке 5% годовых.

«С учетом выделенных средств общий объем субсидирования этой программы в 2025 году превысит 1,2 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Займы можно направить на подключение домов к электро-, водо- и газоснабжению, на ремонт инженерных систем, кровли, канализации, отопления.