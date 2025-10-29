Минцифры согласовало дополнительное субсидирование IT-ипотеки

Банки до конца 2025 года будут получать дополнительные субсидии, которые позволят снизить комиссию при оформлении льготой ипотеки для IT-специалистов.

До конца 2025 года Минцифры согласовало с Правительством дополнительные субсидии банкам по расходам на льготную IT-ипотеку.

Такое финансирование снизит банковские комиссии при оформлении кредитных договоров на покупку жилья специалистами в сфере IT.

«Принятые решения являются важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий», — сказано на сайте Минцифры.

С 1 мая 2025 года начало действовать поручение Президента, согласно которому при оформлении льготного кредита банки не могут выставлять застройщикам дополнительную комиссию. Чаще всего такие затраты девелоперы перекладывали на заемщиков.