ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Ипотека

Минцифры согласовало дополнительное субсидирование IT-ипотеки

Банки до конца 2025 года будут получать дополнительные субсидии, которые позволят снизить комиссию при оформлении льготой ипотеки для IT-специалистов.

До конца 2025 года Минцифры согласовало с Правительством дополнительные субсидии банкам по расходам на льготную IT-ипотеку.

Такое финансирование снизит банковские комиссии при оформлении кредитных договоров на покупку жилья специалистами в сфере IT.

«Принятые решения являются важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий», — сказано на сайте Минцифры.

С 1 мая 2025 года начало действовать поручение Президента, согласно которому при оформлении льготного кредита банки не могут выставлять застройщикам дополнительную комиссию. Чаще всего такие затраты девелоперы перекладывали на заемщиков.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы