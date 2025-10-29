💀 Рекламу азартных игр будет нужно маркировать сообщением о вреде жизни и здоровью

Букмекеры должны на своих сайтах и в рекламе указывать, что выигрыш не гарантируется, а участие в азартной игре может негативно сказаться на жизни и здоровье.

28 октября 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о борьбе с азартными играми.

Согласно документу, организаторы азартных игр должны маркировать свою рекламу предостережением о рисках проиграть деньги. Также в таких сообщениях будет сказано, что азартные игры могут причинить вред жизни и здоровью.

На своих интернет-ресурсах букмекеры будут размещать информацию, что выигрыш не гарантируется.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе", устанавливающие требования о сопровождении рекламы азартных игр, пари предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект окончательно примут, он начнет действовать с 1 марта 2026 года.