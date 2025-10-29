Егоров рассказал, как с 1 ноября 2025 года будут взыскивать налоговые долги с физлиц

С россиян начнут взыскивать налоговую задолженность без участия суда, но только если они согласны с доначислениями. Оспорить сумму будет по-прежнему можно: сначала в вышестоящих налоговых органах, а потом в суде.

С 1 ноября 2025 года поменяется порядок учета налоговых начислений, а само взыскание задолженности с физлиц будет проходить без участия суда. Пока что налоговики должны обращаться в суд, даже если налогоплательщик согласен с суммой взыскания и не собирается ее оспаривать.

Это негативно сказывается на сроках поступления денег в бюджет, а также создает нагрузку на судебную систему. Должник же должен оплачивать госпошлину, исполнительский сбор и пени. Теперь порядок будет другим.

«Мы выставляем уведомление на уплату. Если не согласен налогоплательщик, то имеет право оспорить. В этот момент приостанавливается взыскание, и человек имеет полный комплекс прав — как обжаловать в Налоговой службе, так и в суде то взыскание, которое он считает неправомерным», — объяснил глава ФНС Даниил Егоров.

В первой половине 2025 года налоговики приняли решение не штрафовать небольшие компании, которые только начали платить НДС, за представление отчетности по этому налогу. Чтобы сразу не включать жесткое администрирование, ФНС проводила адресные консультации. В результате меньше 2% деклараций были с ошибками.

Также ФНС озвучила предварительные итоги амнистии дробления бизнеса. За шесть месяцев от дробления отказались больше 10 тыс. групп компаний. Они вывели предприятия из серой зоны.