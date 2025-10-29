Минфин: есть ли НДС при продаже российской компании товаров за границей до их таможенного оформления в РФ

Если товар купили и перепродали за границей, местом реализации будет не Россия. А значит, операция НДС здесь не облагается.

Минфин спросили – облагаются ли НДС операции по реализации российской компанией товаров другой российской организации за границей, если эти товары еще не оформили на таможне для внутреннего выпуска. То есть покупатель задекларирует их самостоятельно.

В письме от 07.08.2025 № 03-07-08/76744 ведомство ответило, что объект обложения НДС – это операции по реализации товаров на территории РФ и ввоз товаров в Россию (ст. 146 НК).

Согласно ст. 147 НК, местом реализации товара считается территория РФ, если в момент отгрузки или транспортировки товар находится в России.

А местом реализации товаров, купленных на территории иностранного государства и проданных до таможенного оформления другой российской организации для внутреннего потребления в РФ, территория России не признается.

Соответственно, такая реализация не будет объектом обложения НДС, пояснил Минфин.

